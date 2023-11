Lucescu: “L’Inter vincerà lo scudetto, la Juve non riuscirà a tenere il ritmo nerazzurro”

L’allenatore Mircea Lucescu, che da poco si è dimesso dal suo incarico alla Dinamo Kiev, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato così della Serie A, soffermandosi anche sul tema scudetto: “Vincerà l’Inter. La Juve cresce, è tornata dopo un periodo buio, ha il vantaggio di non fare le Coppe ma guardate quanto pesa l’esperienza fatta in Europa da Inzaghi e dai suoi. La Juve gioca più con l’anima che con la qualità, Allegri ha fatto un gran lavoro per ricostruirla ma alla lunga il ritmo dell’Inter non credo possa tenerlo”.

Foto: Fifa.com