Lucescu: “La Russia è morte e dolore, non ci lavorerò più”

Mircea Lucescu ha rilasciato un’intervista a Sport-Express in cui ha dichiarato di voler ancora allenare dopo il suo addio alla Dinamo Kiev e ha parlato del suo amore per l’Ucraina, attaccando duramente la Russia: “Voglio dire ancora una volta che non tornerò mai più a lavorare in Russia. Dopo quello che ho visto con i miei occhi in Ucraina, questo è fuori discussione. La Russia è terrorismo, morte e dolore. Questo Paese mi ha tolto la seconda casa, Donetsk, e voleva portarmi via la terza, Kiev. Ricordatemi come un uomo che ama l’Ucraina”.

Foto: Fifa.com