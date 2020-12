Lucescu: “La Juve ha due squadre, è costruita per vincere”

In conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Juventus, il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ha parlato della gara che attende i suoi e di come ha visto la Juve e Pirlo in questo periodo.

Queste le sue parole: “La gara di andata giocammo bene. La partita è stata equilibrata, poi i singoli della Juve hanno fatto la differenza e abbiamo perso 2-0. Una big come la Juventus ha due squadre all’interno della sua rosa. Per questo ho messo in guardia i miei e li ho avvertiti del fatto che, nonostante i bianconeri abbiano già passato il turno, domani saranno quelli di sempre. Formazioni come Juve e Barcellona sono costruite per vincere, vincere e vincere, specialmente in Champions”.

Su Pirlo: “Sta imparando alla svelta, d’altronde si gioca ogni 3 giorni e quindi gioco forza deve imparare. Non è facile quando sei alla Juve e devi vincere, ma Andrea farà bene. Gli devono dare fiducia, le critiche gli faranno bene”.

Foto: Twitter Dinamo Kiev