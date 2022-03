Lucescu jr. contro la Russia: “Menti paranoiche”. Ma il suo presidente ha fatto parte della Duma

La Romania è uno di quei paesi coinvolti nel conflitto Russia-Ucraina per il fatto di rappresentare una Nazione vicino ai luoghi di scontri e quindi anche un territorio verso cui hanno puntato migliaia di profughi per scappare dalla guerra. Così anche Razvan Lucescu, figlio di Mircea e attuale tecnico del PAOK si è esposto circa la guerra in Ucraina: “Non vorrei commentare su questa situazione, ma la mia anima è al 150% con il popolo ucraino. È difficile accettare, capire, è incredibile che oggi ci sia questa guerra. Non riesco a immaginare come ci siano così tante menti paranoiche nel mondo che stanno distruggendo vite e famiglie“. La curiosità della vicenda risiede nel fatto che il PAOK Salonicco sia di proprietà di Ivan Savvidis, miliardario russo di origine greca, che nel 2003 e nel 2007 è stato eletto nella Duma di Stato di Russia, cioè la Camera Bassa dell’Assemblea Federale della Federazione Russa. E, ulteriore nota a margine, Savvidis è stato eletto come membro del partito Russia Unita, che ha come leader proprio Vladimir Putin.

