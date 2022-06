Lucescu: “Inter, con Mhkitaryan hai fatto un grande colpo. E’ un maratoneta dal cervello fino”

L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del trasferimento all’Inter di Henrikh Mhkitaryan, suo ex giocatore proprio quando allenava la squadra ucraina.

Il tecnico si è espresso così: “Mkhitaryan fa della duttilità il suo punto forte. L’ho visto a 16 anni al Pyunik e me ne sono innamorato. Per come legge il gioco può stare ovunque. Con me allo Shakhtar giocava trequartista, si inseriva benissimo e ha segnato 44 gol. In fase offensiva può giocare ovunque. Ha una tecnica fenomenale, ma non solo, anche dribbling, visione di gioco e tanta esperienza. E’ un maratoneta dal cervello fino”.