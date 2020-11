Lucescu: “Domani vedremo due squadre con filosofie e idee di gioco diverse”

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, alla vigilia della gara contro il Barcellona, ha presentato la sfida di Champions League con la squadra ucraina che sarà dimezzata a causa del covid-19. Queste le parole del tecnico: “Vogliamo vincere ma domani vedremo due squadre con risorse diverse, filosofie diverse e idee di gioco diverse. Eravamo assenti dalla Champions League da tempo e quest’anno l’obiettivo è crescere ed evolversi come squadra. Il Barça è il Barça. Certo, l’assenza di Messi è sempre un vantaggio. Ma l’assenza renderà il Barça migliore in fase difensivi. Nessuno finisce al Barça per caso. Abbiamo 13 giocatori, domani deciderò tutti devono mettersi in forma.”

Foto: twitter uff Dinamo Kiev