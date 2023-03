Lucca: “Voglio restare all’Ajax, il mio futuro non è in Italia. Nazionale? Non chiedetelo a me”

L’attaccante italiano dell’Ajax, Lorenzo Lucca, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Mola TV sul suo futuro. La prima punta ventiduenne, classe 2000, è in Olanda dallo scorso agosto. I lancieri hanno prelevato il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Pisa: “Qui ad Amsterdam mi trovo molto bene. La città è molto bella e devo solo pensare a stare tranquillo e ad aiutare i miei compagni quando il tecnico mi chiama in causa. Vorrei essere riscattato dall’Ajax per rimanere qua e fare gol. Il mio futuro non è in Italia”.

Nazionale: “Convocazione? Non chiedetelo a me, ma a chi di dovere”.

