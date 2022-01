Lucca subito al Sassuolo, gli intrecci con Defrel e Puscas. Il futuro di Scamacca…

Dopo Moro, il Sassuolo chiude anche Lorenzo Lucca, come riportato poco fa da Sportitalia. Operazione sui 10 milioni più bonus, nei giorni scorsi vi avevano parlato di un incontro con la possibilità di chiudere. Nelle prossime ore la definizione per 9-10 milioni di base fissa più bonus. Lucca potrebbe restare o andare in prestito. Coinvolto Defrel che il suo agente ha promesso alla Samp, serve via libera del Sassuolo. Intanto il Pisa ha bloccato Puscas, mentre Scamacca è un promesso sposo Inter per la prossima estate.

FOTO: instagram personale