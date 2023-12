Lucca: “Studio i movimenti di Haaland per migliorarmi. All’Ajax non ho compreso le dinamiche della società”

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’inizio di stagione in massima serie e di altre dinamiche.

Queste le sue parole: “Analizziamo la gara al video, i gol, ma pure gli errori. Studio i movimenti di Haaland che è simile strutturalmente a me ed è mostruoso anche se è mancino. Cerco di imparare i movimenti dentro l’area; per fare gol in A contro certi difensori devi saperti muovere e capire come far male. Devi avere sempre presente palla, porta e difensore e stare nell’ombra del difensore. E capire con una mappa visiva che tu comandi il difensore”.

Un perfezionista. “Sì, studio tanto. Se vuoi diventare un calciatore importante devi fare questo tipo di lavoro e devi farlo a parte perché l’allenatore della tua squadra non può avere il tempo e ha trenta persone da seguire ogni giorno”.

Sull’Ajax: “Come gira la mia testa? Bene, sono concentrato nel costruire il mio futuro. Lo avessi fatto negli studi… Mio padre Federico si sarebbe arrabbiato meno. Ma ora è felice anche se lui, che ha giocato, continua a farmi osservazioni. A Pisa è stato bello, ho segnato gol importanti, all’Ajax è stata un’esperienza in un grande club, ho giocato poco, non capivo le dinamiche della società e quando stavo ingranando è cambiato l’allenatore. Ma è stato utile per migliorare, si lavora sulle basi sempre e si migliora la tecnica individuale”.

Sull’Udinese: “Qui sto molto bene, vivo da solo in pieno centro. Mi trovo spesso con Pafundi che, credetemi, è davvero tanto forte. Solo che è un esterno d’attacco a piede invertito e col nostro modulo a volte può aver difficoltà”.

Foto: twitter Udinese