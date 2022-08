Lucca si presenta all’Ajax: “Un orgoglio indossare una delle maglie di Ibra”

Lorenzo Lucca, appena giunto ad Amsterdam per iniziare una nuova esperienza tra le fila dell’Ajax, si è presentato ai nuovi tifosi ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Spero di ripagare la fiducia di società e tifosi, sono contento di essere qui. È un momento speciale per me, sono il primo italiano che veste la maglia dell’Ajax. Spero di poter portare gol e assist ma anche dare un contributo alla squadra a livello fisico e di prestazioni per riuscire a vincere tanti trofei. Questa maglia è molto pesante, l’hanno vestita tanti campioni e miei idoli. Una sensazione unica. Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic, ho guardato tante videocassette quando ero bambino. Sono contento e orgoglioso di indossare una maglia che ha vestito lui. Siamo simili solo come statura, Zlatan è stato uno dei più forti d’Europa e io sono qui per lavorare giorno dopo giorno. Sapevo che c’erano squadre estere che volevano prendermi ma non pensavo che l’Ajax potesse venire a prendermi in Italia da una categoria più bassa come la Serie B”.

Foto: Ajax Instagram