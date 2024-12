Lucca: “Se lasci anche mezzo metro ai giocatori del Napoli diventano devastanti”

Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tonight su TV12, soffermandosi sul momento in casa friulana.

Queste le sue parole: “La gara di sabato? Penso che la squadra nel primo tempo abbia vinto tanti duelli, abbiamo preso tante seconde palle e riuscivamo a salire bene. Nel secondo tempo, forse anche per i cambi – si potevano fare prima o si potevano fare un po’ più tardi – eravamo un po’ più stanchi. Arrivavamo sempre mezzo secondo dopo i giocatori del Napoli e se lasci mezzo secondo a giocatori così diventano devastanti.”

La sua crescita: “Ho perso qualche duello e qualche pallone di troppo. Devo migliorare molto su quello, specie in una squadra come questa. C’è bisogno di giocatori con caratteristiche come le mie e quelle di Davis che aiutano la squadra a salire quando ci abbassiamo tanto. È una delle cose fondamentali che chiedono a un attaccante.”.

La sfida all’Inter in Coppa Italia: “Con tutte le forze proveremo a passare il turno. La Coppa Italia ti dà visibilità in più, ti confronti con squadre di livello mondiale. Devi cercare di fare la tua partita e, se riesci, di portarla a casa, perché ti giochi i quarti di finale.”.

L’opportunità di giocare con Thauvin e con il rientrante Sanchez: “Giocare con due giocatori di questo calibro è molto favorevole per noi attaccanti. Ti mettono la palla al momento giusto, ti possono servire molte più volte, sarebbe una bella cosa.”.

