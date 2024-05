Lucca-Samardzic, punti pesanti per l’Udinese in ottica salvezza: 2-0 a Lecce

Arrivano punti pesantissimi per l’Udinese al Via del Mare: 2-0 al Lecce, decidono le reti di Lucca e Samardzic. Una rete per tempo per gli uomini di Cannavaro: nella prima frazione di gioco apre la rete di Lucca. All’83’ il raddoppio bianconero con Samardzic: azione costruita dai nuovi entrati, con Ebosele che recupera palla, Devis che la difende e Pereyra che manda in tilt la difesa di casa con un pericoloso tiro-cross. In un primo momento Falcone è prodigioso sul tentativo di Devis, poi Lazar Samardzic la mette dentro da due passi chiudendo la partita’.Termina così 2-0 al Via del Mare, l’Udinese vola a quota 33 punti, portandosi a +1 sul diciottesimo posto occupato dall’Empoli (a quota 32 punti insieme al Frosinone). Il Lecce, già salvo matematicamente, rimane a quota 37 punti al tredicesimo posto.

Foto: Instagram Udinese