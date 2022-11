Lucca, primo gol con l’Ajax in Eredivisie

L’attaccante torinese, Lorenzo Lucca, arrivato alla corte di Alfred Schreuder dal Pisa questa estate, sta riuscendo con determinazione e grinta ad entrare piano piano nelle gerarchie degli olandesi trovando sempre più spazio. Nel big match di ieri sera tra Ajax e Psv, Lucca è riuscito a trovare all’83’ minuto il primo gol in campionato con una bellissima semirovesciata di pregevole fattura che però è stata inutile ai fini del risultato. Il centravanti stava facendo molto bene con la seconda squadra dell’Ajax ma senza riuscire mai a segnare, anche per i pochi minuti concessi, con la prima squadra, ma riuscendoci ieri sera in uno dei match più importanti nel panorama calcistico olandese. I lancieri hanno perso comunque il match per 2-1, facendosi così superare in classifica proprio dai rivali del PSV

Foto: Ajax Instagram