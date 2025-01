Lucca porta avanti l’Udinese sulla Roma: 1-0 all’intervallo

L’Udinese conduce 1-0 sulla Roma al termine della prima frazione di gioco. Al 24′ arriva la prima occasione della gara ed a tinte giallorosse: il neo-arrivato Rensch si limite dal limite dell’area e lascia andare un bel mancino, ma Sava risponde presente allungandosi e deviando fuori dallo specchio la conclusione dell’esterno. La risposta dell’Udinese arriva al 38′ con la punizione dalla trequarti calciata da Lovric, il cross del centrocampista trova Lorenzo Lucca in area di rigore che lascia andare un tiro molto potente che non lascia scampo a Svilar. Dopo un lungo check del Var la rete viene confermata. La risposta dei giallorossi arriva al 50′, in pieno recupero, con la zampata di Celik. Ma l’assistente ferma tutto per fuorigioco.

Foto: Instagram Lucca