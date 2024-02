Lucca: “Obiettivo salvezza? Lo raggiungeremo di sicuro. Dobbiamo solo cercare di portare a casa più punti possibili”

Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, ha commentato ai microfoni del format DAZN Talks la sua prima esperienza fin qui in Serie A. Le sue parole:

Primo anno in Serie A, come lo stai vivendo?

“Siamo tanti giocatori alla prima esperienza in Serie A, e siamo forse la squadra più giovane nella competizione per quanto riguarda l’età media. È un anno importante sia per me che per altri miei compagni, dato che devono mostrare le loro qualità. Siamo un gruppo molto sereno, ci alleniamo molto bene e ascoltiamo la società e il mister.

Obiettivo salvezza? Dobbiamo solo cercare di portare a casa più punti possibile, e la salvezza arriverà in modo tranquillo, ne sono certo.”

Foto: sito Udinese