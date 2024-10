Lucca-Davis, l’Udinese stende il Cagliari (in dieci): 2-0. E aggancia la Juve

L’Udinese vince 2-0 contro il Cagliari. L’episodio chiave della gara arriva al 30′ con l’espulsione – per doppia ammonizione – di Makoumbou. E i padroni di casa colpiscono al 38′ con l’incornata di Lorenzo Lucca su un bel cross di Hassane Kamara. Nella ripresa, al 78′, arriva anche il raddoppio firmato da Keinan Davis che entra in area, doppio passo su Luperto e siluro sulla traversa che non lascia scampo a Scuffet. Termina così 2-0 alla Dacia Arena, l’Udinese vince e si prende il quarto posto a quota 16 punti.

Foto: Instagram Udinese