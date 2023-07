Lucca alle visite mediche con l’Udinese: “Una realtà nuova. Cercherò di fare il meglio possibile”

Lorenzo Lucca è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Udinese. Nelle scorse ore il club friulano ed il Pisa hanno trovato l’accordo sulla formula del trasferimento e stamattina l’attaccante è arrivato nella clinica romana scelta per le visite mediche: “Una realtà nuova. Cercherò di fare il meglio possibile”, le sue prime parole da quasi giocatore bianconero. Lo scorso anno, ricordiamo, Lucca ha giocato in prestito all’Ajax dove ha messo a segno 2 gol in 14 presenze di Eredivisie oltre a 6 reti in 14 apparizioni con la seconda squadra dei Lancieri.

Foto: Lucca Instagram