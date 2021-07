Lucca al Pisa per Fella e Cianci a Palermo: confermata la strategia di tre giorni fa

Tre giorni fa vi avevamo svelato la strategia del Palermo per sostituire Lorenzo Lucca destinato al Pisa. La strategia avrebbe previsto l’acquisizione di due attaccanti, Fella dalla Salernitana e Cianci dal Teramo, reduci rispettivamente dai prestito di Avellino e Bari.

Sta andando proprio così, le due operazioni sono ormai in dirittura di arrivo, due colpi importanti per la Serie C. Ricordiamo che il Palermo ha sondato anche il Parma per Lanini.

Foto: Logo Palermo