“Lucca al Bologna”. No, va all’Ajax: storia di una svolta

Lorenzo Lucca al Bologna: l’annuncio di una svolta sicura, data 48 ore fa, alla fine si è rivelata una fake news. Più o meno come quella di Bernardeschi al Napoli. Già perché il gigante del Pisa ha ormai scelto di andare all’Ajax, per una precisa scelta dell’allenatore Schreuder sbarcato in Olanda dopo l’esperienza con il Bruges e che aveva seguito Lucca a partire dalla scorsa stagione. Il Bologna non l’ha digerita bene, ma un po’ ha dormito. E Lucca ha deciso di privilegiare l’Ajax per un’operazione non lontana dai 10 milioni. Il club rossoblù probabilmente farà rotta su Strand Larsen, vecchio obiettivo in forza al Groningen, lo stesso che era diventato un’alternativa prima che Lucca decidesse di andare in Olanda.

Foto: Instagram Pisa