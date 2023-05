LUCAS PITON, LA NUOVA FRECCIA DI ROBERTO MANCINI

In vista delle Final Four di Nations League, Roberto Mancini ha deciso di voler puntare ancora sui giovani oriundi che tanto stanno facendo bene in Sudamerica. Grazie ad un comunicato ufficiale del Vasco da Gama si è appresa la notizia che nella lista che il CT azzurro diramerà ufficialmente tra pochi giorni è presente anche il nome di Lucas Piton.

Lucas Piton è un ragazzo classe 2000 di ruolo terzino sinistro che possiede la cittadinanza italiana dal luglio 2021. Il giovane si è messo in mostra stupendo gli addetti ai lavori nel Vasco da Gama in questa stagione. La sua carriera si forma nelle giovanili del Corinthias che lo fa esordire in prima squadra l’8 dicembre 2019 contro la Fluminense riuscendo a fornire anche un assist nell’unico gol dei suoi in quella serata. Lucas Piton riesce subito a stupire il tecnico Tiago Nunes che lo conferma spesso nell’undici iniziale, facendolo esordire anche in Coppa Libertadores nel 2020 concludendo la sua esperienza nel club con 56 presenze, un gol e dodici assist.

Nel 2023, il terzino viene puntato dal Vasco da Gama che per 3 milioni riesce a strapparlo alla concorrenza. Il suo apporto è ottimale, riuscendo a fare 5 assist e 1 gol in diciannove presenze (tutte partendo dal primo minuto), riuscendo a strappare la convocazione per la Nazionale azzurra ed essere il beniamino dei propri tifosi.

Il giovane terzino si è fatto notare per la sua spiccata bravura palla al piede. Inserimenti, progressioni palla al piede, questi sono i punti di forza di Lucas, senza dimenticare il cross, arma con cui ha regalato tanti assist ai suoi compagni. Per fare un paragone lo possiamo identificare in Alex Telles e Renan Lodi per rimanere in tema Brasile. Sul terzino si è espresso naturalmente anche il CT Roberto Mancini che parla così della nuova freccia azzurra: “Piton lo stiamo seguendo da un po’, è un ragazzo molto interessante”.

