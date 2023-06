Lucas Moura: “Sto bene fisicamente. Sono aperto a tutte le possibilità”

Lucas Moura a TVGlobo ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: “Sono aperto a tutte le possibilità, anche quella di tornare al Sao Paulo. Ammetto, però, che non è nei piani della mia famiglia tornare in Brasile, ma non si dovrebbe mai escludere nulla. Vedremo cosa succede, il mercato è ancora aperto, quindi ci sono molte possibilità. Prenderò una decisione con la mia famiglia. Come sto fisicamente? Bene, mi sento al culmine della mia carriera. Mi sento molto bene, la mia velocità non ha perso nulla. Ho ancora 30 anni, c’è molto da fare, ancora di più con la medicina avanzata che c’è oggi. Questione di posizioni? Nessun problema: mi sono adattato e ho giocato anche nel Tottenham sulla fascia. Questo è un bene, aumenta il ventaglio di opzioni per la squadra”.

Foto: Lucas Moura Twitter uff Tottenham