Lucas Moura: “Conte era molto arrabbiato per errori evitabili. Mai vista una furia così”

L’attaccante del Tottenham, Lucas Moura, ha raccontato la reazione di Antonio Conte alla sconfitta degli Spurs in settimana con il Southampton. E nelle sue dichiarazioni, riportate dal DailyMail, c’è esattamente tutto quello che ci si aspetta.

Queste le sue parole: “Era molto, molto arrabbiato. E molto, molto deluso. Mai vista una furia così. Abbiamo fatto degli errori che non possiamo permetterci. Lavoriamo in allenamento quasi tutti i giorni e questi sono i dettagli che possono fare la differenza. Ed ecco perchè si è arrabbiato così tanto, era molto agitato. Non solo perchè avevamo perso la partita, ma perchè abbiamo fatto degli errori stupidi che dobbiamo assolutamente evitare”.