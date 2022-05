Lucas Leiva saluta la Lazio: “Qui ho vissuto i miei anni migliori. Sarò un tifoso di questa squadra”

Parole cariche di emotività quelle pronunciate da Lucas Leiva ai microfoni di Lazio Style Channel. Il centrocampista non rinnoverà il proprio contratto (scadenza il prossimo 30 giugno) con i biancocelesti: “Questa ultima settimana è stata molto difficile. Ho cominciato a pensare a tutti i bei ricordi che ho avuto con questa maglia, in questa citta e con i compagni. Oggi sono felicissimo, perché ho la sensazione di aver dato tutto sempre. Ho lasciato qualcosa di meglio, mi ha fatto piacere vedere lo stadio pieno e non potevo chiedere di meglio. Auguro il meglio alla Lazio, vorrei che facesse ancora meglio di quest’anno. I giocatori vanno e vengono, ma la Lazio resta. Quando ho iniziato qui ho vinto subito un trofeo, il modo soprattutto in cui lo abbiamo vinto è stato speciale.

Mi ricordo quando Radu mi ha chiamato, quando ero giocatore del Liverpool e mi disse di venire qui alla Lazio, mi disse che avrei trovato una famiglia ed è stato fondamentale per inserirmi in questa squadra. Radu per me è un fratello. Quando sono arrivato ho scoperto dentro di me cose che non immaginavo di avere. Nella gara di Supercoppa ho trovato una forza e una fiducia che non credevo di avere più. Inzaghi dal primo giorno mi ha dato subito fiducia e tranquillità. Questa città, questa squadra e questi compagni mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho vissuto i miei migliori anni di calcio qui con la Lazio.

Quest’anno è stato perfetto, ho giocato tanto, ho saltato forse solo un allenamento. Ho giocato tante partite, e i cinque cambi secondo me aiutano molto. La valuto una stagione positiva, ho avuto momenti un po’ più difficili, ma è stato un anno di soddisfazione e porterò tutto con me. Nella stagione 2019/2020 secondo me potevamo vincere lo scudetto, abbiamo battuto dei record, fu un anno incredibile. Sapevamo che i primi 20/30 minuti di ogni partita partivamo già con 2-0. Poi è arrivata la pandemia, abbiamo avuto problemi di fiducia e di infortuni. Ricorderò con passione quella stagione incredibile.

Dico grazie a tutti i tifosi biancocelesti, qui sono stato benissimo. La società mi è sempre stata vicino, per i tifosi non ho parole, molti di loro sono dei veri e propri amici. Adesso diventerò un tifoso della Lazio, e spero che si possa continuare a crescere perché questa squadra se lo merita. So già che tornerò all’Olimpico per vedere le partite della Lazio“.

Foto: sito ufficiale Lazio