Lucas Leiva: “Futuro? Tutti conoscono il mio legame con il Gremio. Valuteremo”

In una diretta su Youtube con un media brasiliano, Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato del suo futuro, con un contratto in scadenza a giugno on Capitale e con un probabile ritorno in Brasile.

Queste le sue parole: “Tutti conoscono quello che è il mio legame con il Gremio, ma bisognerebbe anche vedere se il Gremio può diventare un’opzione. Ho ancora due partite in Serie A e poi tornerò in Brasile. Il mio contratto con la Lazio dura fino a giugno. Dopo valuterò tutte le opzioni”.

Foto: Twitter Lazio