Lucas Hernandez: “Staffetta con Theo in Nazionale? Se giocherà lui sarò felice”

Lucas Hernandez, esterno del PSG e della Francia, dal ritiro della Nazionale ha parlato della staffetta a sinistra con il fratello Theo.

Queste le sue parole: “Io non segno mai. Io e mio fratello siamo molto felici di essere qui, è una sfida in famiglia. Se toccherà a lui giocare sarò felicissimo per lui, se succederà il contrario penso che varrà lo stesso.. La viviamo con grande rispetto e divertimento. Diamo il massimo in allenamento. Poi il mister deciderà chi giocherà”.

Foto: twitter PSG