Lucas Hernandez: “Non sottovaluteremo il Villarreal. Li ho seguiti agli ottavi di finale, sono pericolosi”

Lucas Hernandez, esterno del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal.

Queste le sue parole: “Li ho visti giocare negli ottavi di finale contro la Juventus, sono ben organizzati in difesa e aggressivi nei contrasti, sono pericolosi, li affronteremo con energia e sapendo che hanno qualità. Il loro centrocampo è solido così come l’attacco. Non li sottovaluteremo, vogliamo vincere entrambe le partite”.