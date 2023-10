Lucas Hernandez non ha dubbi: “Maignan è il numero uno al mondo”

Lucas Hernandez, terzino della Francia e del PSG, ha parlato a TF1 dopo la vittoria per 2-1 in Olanda, soffermandosi sulla grande prestazione di Mike Maignan.

Queste le sue parole: “Per me, oggi, non c’è nessuno migliore di lui. È in un momento incredibile, gioca ad un livello super. Per me è il numero 1 al mondo e abbiamo la fortuna di averlo nella Nazionale. Lo affronteremo come club ma è davvero un grande portiere. E questa serenità che dimostra e questa sicurezza che fa vedere in ogni partita sono incredibili… speriamo che continui così, perché è il primo al mondo”.

Foto: twitter personale