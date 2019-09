Lucas Hernandez: “Non è stato facile lasciare l’Atletico”

Se questa estate suo fratello Theo si è trasferito al Milan, l’addio all’Atletico Madrid di suo fratello maggiore Lucas Hernandez ha certamente fatto più clamore. Il campione d’Europa ha infatti accettato la corte del Bayern Monaco, che per lui ha speso ben 80 milioni di euro. Proprio del suo trasferimento ha parlato il difensore a L’Equipe: “Non è stato facile partire, soprattutto nelle condizioni in cui ero, infortunato e prima di terminare la stagione. Mi sarebbe piaciuto chiudere giocando fino alla fine con l’Atletico, che mi ha dato tutto sin da quando ero piccolo. Ma così sono il calcio e la vita. Sono consapevole di tutti gli sforzi finanziari fatti dal Bayern e ho lavorato come un matto e fatto il massimo per essere subito disponibile. Non voglio deludere il Bayern e i suoi tifosi, sono quasi al 100%“.

Foto: twitter personale Hernandez