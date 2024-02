Lucas Hernandez: “Futuro di Mbappé? È un tabù. Noi non ne parliamo, non vogliamo seccarlo troppo”

Durante l’intervista concessa a RTL, Lucas Hernandez ha così parlato del futuro di Kylian Mbappé, confidando che nessuno nello spogliatoio del PSG vuole mettere ansia al fuoriclasse francese, il cui contratto scadrà a fine stagione: “Lo sappiamo, c’è molta attesa. Cerchiamo semplicemente di evitare di parlare di questo argomento. L’argomento è tabù. Se devo dire la verità, non ne parliamo. Sappiamo che c’è tanta attesa, quindi non vogliamo seccarlo troppo. Chiedetelo a lui, dipende da lui. Deve prendere la decisione migliore per lui, per la sua famiglia, per la sua carriera. Penso che la decisione che prenderà sarà quella giusta, sperando che rimanga al Paris Saint-Germain con noi”.

Foto: Twitter PSG