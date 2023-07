Lucas Hernandez: “Darò tutto per questa maglia. In passato ho detto cose imbarazzanti, ne sono pentito”

Lucas Hernandez, esterno del PSG da poche settimane, ha parlato in conferenza stampa dalla tournée dei parigini, rispondendo alle accuse di alcuni tifosi che gli criticavano le sue parole quando in passato aveva detto che non avrebbe maii giocato per il PSG.

Queste le sue parole: “Non è una situazione divertente e capisco perfettamente. Ero giovane e ho espresso alcuni commenti imbarazzanti sul Marsigllia e sul fatto che non avrei mai giocato col PSG. Sono consapevole della situazione, ma sono qui per mostrare a tutti i tifosi scettici che sono qui per dare il massimo per il club e per questa maglia. Lo vedranno molto velocemente. Sono molto competitivo e, fin dalla mia prima partita, darò tutto per questa maglia. Mi pento di quelle parole”.