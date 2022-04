Lucas Hernandez: “Contro la Juve un Villarreal deciso sotto porta. Troppi gol subiti? Giochiamo e lasciamo spazi”

Nella serata di domani il Bayern Monaco scenderà in campo contro il Villarreal per l’andata dei quarti di finale di Champions. Intervistato da As, il calciatore dei bavaresi Lucas Hernandez ha parlato degli avversari partendo dalla gara contro la Juventus: “Ho visto solo la sintesi, ma mi hanno detto che nel primo tempo la Juventus ha pressato molto e che nella ripresa il Villarreal è cresciuto mettendoci tutto quello che aveva. Alla fine è quello che conta e che fa la differenza in questa competizione: essere decisi sotto porta. Se sono ai quarti di finale è perché hanno meritato, lo hanno dimostrato con fatica e lavoro sia nella fase a gironi che negli ottavi contro la Juve. Per loro arrivare ai quarti di finale è un premio”.

Sui numerosi gol subiti dai bavaresi: “Se perdi 4-2 contro il Bochum o 5-0 contro il Gladbach, senza dubbio non possiamo ritenerci esenti da colpa. Tuttavia, credo che quando perdiamo, non sono del parere che questo tipo di sconfitta sia esclusivamente colpa della difesa. Il nostro atteggiamento è offensivo e questo sicuramente pesa, dietro ci sono maggiori spazi”.

Foto: Twitter personale Lucas Hernandez