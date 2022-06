Lucas Crispim sospeso dal Fortaleza, Neymar lo difende: “Puoi essere felice solo a fine carriera, che follia”

Lucas Crispim è stato sospeso per aver festeggiato dopo la sconfitta contro l’Avai. Ad annunciarlo è il Fortaleza squadra dove milita il calciatore con un comunicato: “Fortaleza Esporte Clube comunica l’allontanamento di Lucas Crispim dalle sue attività con il cast professionistico a tempo indeterminato. Gli atleti hanno ovviamente diritto allo svago. Tuttavia, dovrebbero sapere che ci sono tempi e modi appropriati perché ciò avvenga. I giocatori professionisti presentano il club, e l’istituzione va rispettata, soprattutto nei momenti più difficili”.

Ad intervenire in difesa di Crispim ci pensa Neymar che pubblica sui social un post polemico: “Hai perso… non puoi festeggiare il compleanno di tua nonna, di tuo figlio, di tua moglie e soprattutto tuo. Essere un atleta non è facile. ‘Puoi essere felice solo dopo aver terminato la tua carriera, che follia”

