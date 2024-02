Lucas Biglia dice addio al calcio giocato: “Ritiro forzato, ora farò il corso da allenatore”

Lucas Biglia ha deciso: si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista argentino, con più di 150 presenze in Serie A con le maglie di Lazio e Milan, ha chiuso la propria carriera in Turchia all’Istanbul Basaksehir, da cui si era svincolato il 30 giugno 2023. Dopo alcuni mesi di inattività è arrivata la scelta definitiva sul suo futuro. l quotidiano argentino Olé riporta le parole di Lucas Biglia sulla scelta di ritirarsi: “Ho preso la decisione sul ritiro. Sarà un ritiro forzato. Sono venuto in Italia per fare il corso da allenatore. Ci sono state chiamate da Argentinos e Indipendiente, lo apprezzo. Ma non rientrava nei piani famigliari“.

Foto: Biglia Twitter