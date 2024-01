LUCAS BERGVALL, IL “PIRLO SVEDESE”

Lucas Bergvall, giovane centrocampista svedese di 17 anni, è cresciuto nell’IF Bromma, stessa squadra che ha messo in risalto un altro talento svedese, Dejan Kulusevski, che, dopo la sua formazione iniziale, ha fatto parte dell’Atalanta prima di essere ceduto definitivamente alla Juventus. Il giovane centrocampista si è distinto come un giocatore moderno, di piede destro, in grado di coprire diversi ruoli nel cuore del campo. Dotato di una notevole visione di gioco, Bergvall ha dimostrato anche un’interessante abilità di interdizione in fase difensiva, data anche dai 187 centimetri di altezza, quando si è prestato al ruolo di regista. Il suo talento ha attirato l’attenzione del Barcellona, e il Djurgården ha confermato i primi contatti tra i club per discutere del futuro del giovane centrocampista svedese, classe 2006. Bergvall ha dichiarato di essere consapevole delle voci, ma al momento si concentra sulla Nazionale e sulla tournée di gennaio con il Djurgarden. Nonostante l’interesse del Barça, Bergvall non ha fornito dettagli sul suo futuro, limitandosi a dichiarare di essere attualmente un giocatore del Djurgarden e di non sapere dove giocherà in futuro. Nonostante la giovane età, ha già disputato 24 partite in campionato, con due gol, e un tempo giocato nel secondo turno di qualificazione di Conference League contro il Lucerna.Il club svedese ha fissato un prezzo di oltre 100 milioni di corone svedesi (circa 9 milioni di euro) per il talento, una cifra che potrebbe risultare eccessiva per il Barcellona. Bergvall si è detto orgoglioso del valore assegnato dal suo club, ma ha lasciato la questione del trasferimento nelle mani della società e dei suoi agenti, dichiarando di non sapere dove giocherà nella prossima stagione. Nonostante la giovane età, ha già disputato 24 partite in campionato, con due gol, e una mezz’ora nel secondo turno di qualificazione di Conference League contro il Lucerna.

A soli diciassette anni sta già facendo parlare di sé, tanto da aver attirato l’attenzione di alcuni dei più prestigiosi club del panorama europeo. Dal Manchester City all’Arsenal, dal Tottenham al già citato Barcellona. Nella lista delle pretendenti ci sarebbe anche il Borussia Dortmund e non mancano neppure i club italiani. Inter e Juventus, infatti, fanno parte di questa lunga lista di squadre in lizza per Lucas Bergvall. Attualmente è una fase interlocutoria e di studio approfondito del calciatore, ma presto uno di questi club potrebbe fare quel passo in più e presentare un’offerta concreta. Il club scandinavo è consapevole di avere tra le mani un potenziale fenomeno e certamente giocherà al rialzo, sfruttando la grande concorrenza per valutare al meglio la proposta migliore. In patria si è guadagnato il soprannome di “Pirlo svedese”: certo, un fardello pesante, ma le sensazioni attorno al ragazzo sono buone. E chissà che non lo vedremo presto in Serie A.

Foto: Instagram Lucas Bergvall