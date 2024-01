LUCAS BERALDO, UN JOKER PER PARIGI

“Il Paris Saint-Germain è lieto di accogliere Lucas Beraldo nel club. Il 20enne difensore brasiliano, che indosserà la maglia 35, ha firmato un contratto quinquennale” – con questo breve comunicato i parigini hanno presentato il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Un giovane rinforzo per la difesa, classe 2003, che arriva dal Sao Paulo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Beraldo è un difensore centrale che ama giocare la palla, straordinariamente a suo agio nell’uscire dalla difesa, muoversi tra gli attaccanti avversari e fare passaggi veloci e verticali che liberano i suoi compagni di squadra nello spazio.Inevitabili i paragoni con Eder Militao, dato che il difensore centrale brasiliano del Real Madrid è cresciuto nell’academy del San Paolo prima di trasferirsi al Porto nel 2018, e poi al Santiago Bernabeu. In verità, però, Beraldo è più simile a William Saliba, l’elegante difensore diventato chiave dell’Arsenal grazie a velocità, forza e un’eccellente distribuzione del pallone.

La prima cosa che si nota di Lucas Beraldo non è la compostezza in possesso di palla. O nemmeno l’impressionante numero di passaggi per un difensore centrale. No, è il sorriso, il sorriso ampio che sfoggia mentre si schiera prima di ogni partita del San Paolo; quello che gli è valso il soprannome ‘The Joker’“: Per tutti quelli che mi chiamano pazzo quando rido e sorrido durante l’inno nazionale, è una tecnica mentale che faccio per entrare nelle partite per sentirmi più calmo, per evitare l’ansia – ha spiegato Beraldo a maggio – E ha funzionato”.

Beraldo è cresciuto a Piracicaba, una città situata nello stato di San Paolo. È stata un’infanzia felice, ricca di calcio e frappè, dato che suo padre, Andre, un ex difensore, gestiva una gelateria con sua moglie Leia Lopes. Mentre Andre soddisfaceva la golosità del figlio, sostiene di non aver mai spinto ‘Luquinhas’ a seguire le sue orme giocando come difensore centrale.

Beraldo ha giocato per il Red Bull Brasil, l’Uniao Barabarense e il XV de Piracicaba da bambino prima di passare al San Paolo nel 2020. I tifosi del San Paolo hanno iniziato a notare Beraldo dopo alcune prestazioni nella Copa Sao Paulo del 2022. La loro squadra è stata sconfitta nelle semifinali del prestigioso torneo Under-20 da Palmeiras di Endrick, ma il giovane difensore centrale ha ricevuto elogi per la sua abilità nel gestire il pallone e le sue capacità di leadership.

Gli infortuni di tre difensori chiave (Nahuel Ferraresi, Diego Costa e Robert Arboleda) all’inizio del 2023 hanno spinto l’allora allenatore Rogerio Ceni a riporre la sua fiducia in Beraldo. Il diciannovenne ha risposto con una serie di prestazioni sicure, oltre al suo primo goal a livello nella vittoria per 4-2 contro il Vasco da Gama nel Brasileiro Serie A a maggio. Il 2003 di Piracicaba ha collezionato ben 48 presenze nell’ultima stagione, da titolarissimo nella squadra dove è nato e cresciuto calcisticamente.

Adesso The Joker è arrivato a Parigi, il suo sorriso splenderà sotto la Torre Eiffel. “Non sono qui per essere uno dei tanti“, ha dichiarato ai microfoni del canale ufficiale del PSG. Le premesse sono chiare: Beraldo è pronto per prendersi i riflettori del Paris Saint-Germain.

