Lucarelli: “Voglio un Catania che gioca in verticale. Forse il vento comincia a girare a nostro favore”

L’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria degli etnei sulla Turris per 2-1: “Il Catania del primo tempo è stato bello, ha creato tanto. In una delle poche circostanze in cui abbiamo concesso qualcosa alla Turris abbiamo preso un gol immeritato. Non eravamo andati particolarmente in affanno, abbiamo gestito bene. Dovevamo crederci fino alla fine. Non sempre gli episodi girano a favore. Ho detto ai ragazzi di cogliere questo segnale, potrebbe essere il segno che il vento comincia a girare a nostro favore”.

Poi ha proseguito: “Avevamo preparato diverse soluzioni tattiche per fronteggiare la Turris, nella gestione delle due fasi. Direi che oltre al risultato, dal punto di vista tattico le cose le abbiamo fatte bene. Dobbiamo diventare più cinici. Abbiamo cercato di lavorare dal punto di vista mentale. Ringrazio i tifosi per il sostegno che mi hanno dato e che hanno dato alla squadra”.

Infine: “Volevo maggiore praticità, la scelta di mettere Rocca più avanti l’ho fatta perché ho visto la squadra giocare troppo in orizzontale, voglio vedere un Catania che gioca in verticale. Dobbiamo crederci fino in fondo. Noi allenatori siamo un po’ dei sarti e dobbiamo lavorare su misura. In questo momento la concretezza vince su tutto. Abbiamo lavorato molto sui piazzati perché ritengo che siano importanti, per noi sono una carta importante da giocare, i ragazzi hanno recepito velocemente gli elementi su cui abbiamo lavorato”.

Foto: Instagram Lucarelli