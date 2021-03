Lucarelli: “Stiamo facendo vedere qualcosa mai visto in Italia”

La Ternana si appresta a vincere il campionato di Serie C girone C. Mancano solo 3 punti per la matematica vittoria del campionato e la promozione in Serie B.

Dopo il successo sul Potenza, nel recupero, il tecnico delle “Fere” Cristiano Lucarelli, ha commentato con orgoglio l’avvicinarsi del traguardo: ““Ai ragazzi ho detto che potevamo fare vedere una cosa che in Italia non si vede mai e li ho avvertiti su quello che sarebbe potuto accadere in caso di sconfitta. Erano carichi e mi hanno dato ragione dimostrando quello che ripeto da inizio anno ovvero che qui c’è l’imbarazzo della scelta. Abbiamo fatto una cosa straordinaria, cambiando nove undicesimi e per questo li ringrazio. – continua Lucarelli come riporta Ternananews.it – Stiamo facendo qualcosa di straordinario, che va ben oltre il semplice vincere un campionato. I ragazzi hanno acquisito una mentalità e una consapevolezza che va oltre le difficoltà, sanno perfettamente quello che devono fare e le risposte più belle me le danno sul campo. Va bene perché siamo quasi alla fine e quando una squadra viene definita in crisi e ti risponde con quattro vittorie consecutive, c’è poco da dire. Ora si avvicina la bandiera a scacchi e iniziamo a tirare fuori un incursore col cannocchiale dal carro armato, per guardarsi intorno. Vincere il campionato domenica? Non ho memoria nel girone C di una squadra che abbia vinto il campionato a marzo, ci servono quattro punti, ma se domenica dovessero esserci le circostanze giuste per festeggiare non ci lamenteremo”.

Foto: Dazn