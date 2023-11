Lucarelli si presenta a Catania: “In questa piazza sei condannato a vincere. Convinto di centrare la Serie B”

Cristiano Lucarelli è stato ufficializzato in giornata come nuovo allenatore del Catania.

Il tecnico, che ha concluso la sua esperienza con la Ternana, ha così parlato nella conferenza stampa di presentazione: “Io vi ringrazio per questa terza presentazione, ormai ci conosciamo tutti. È stato tutto abbastanza improvviso e veloce grazie a questa nuova regola sugli allenatori. Mi è piaciuto ciò che ha detto Grella e ci è voluto poco per entrare in sintonia. Sembra che ci conosciamo da una vita”.

Sulla società: “Ho percepito la forza economica di questa società, ma ne ho apprezzato il fatto di non avere l’anello al naso. Quando arriva una proprietà straniera gli squali si moltiplicano. È un po’ la storia di tutte le proprietà neofite del calcio. Ho la sensazione di una società solida che ha ben chiaro il progetto. Mi ero promesso di ritornare, non così velocemente ma viste le vicissitudini questa cosa è stata più rapida. Nelle parole di Vincenzo ho sentito la certezza di raggiungere questo obiettivo. Il mio non è un ruolo facile, ma questa piazza non è per tutti. Non si deve conoscere solo il campo, ma sapere di essere sempre condannati a vincere. Spero che questa volta farò in modo di agguantare questa Serie B, ma sono convinto di riuscirci”

Filotto di vittorie: “Il mio obiettivo è fare più punti possibili, chiedendo un grande supporto al nostro ambiente. Dobbiamo lavorare sulla testa. È evidente che questi giocatori sanno giocare a calcio, dobbiamo sbloccarci solo mentalmente. Bisogna fare un filotto e riacquistare quella stima e quella fiducia che serve. Più che scarsa condizione atletica, il problema è legato alla mancanza di risultati”.

Su Chiricò: “Avrà lo stesso ruolo ma devo lavorare con lui per migliorare delle situazioni di gioco”.

TABBIANI: “È un allenatore interessante che ha fatto buone cose, però tutte le belle idee devono essere accompagnate dai risultati. È un allenatore tattico e ho trovato una squadra molto ricettiva.”.

Foto: Instagram Lucarelli