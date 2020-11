Lucarelli: “Serve tempo, siamo solo all’inizio del nostro percorso”

Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma, ha parlato prima della partita contro il Genoa. Sul momento della squadra si è espresso così: “Ci vuole tempo, abbiamo cambiato tanto e il percorso è appena cominciato. Veniamo da una brutta sconfitta e ci aspettiamo una risposta sotto l’aspetto mentale per la squadra. Le idee di mister Liverani sono rivolte a creare calcio, questo però non deve mettere in secondo piano le caratteristiche che servono per salvarsi: determinazione e attenzione in fase difensiva. Queste cose ti portano a fare risultati. Inglese? Gli manca continuità di prestazione, fisicamente sta bene e ha recuperato, deve trovare la condizione migliore giocando. I guai fisici li ha superati, ed è la cosa importante”.

Foto: sito ufficiale Parma