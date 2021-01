Lucarelli re di Terni: alle spalle i momenti neri da Pochesci a Gallo

Cristiano Lucarelli sta confermando di essere il vero restauratore della Ternana. E’ vero, il club gli ha messo a disposizione un organico sontuoso ma in Serie C per vincere serve che l’allenatore sia all’altezza, diventi un grande gestore e stia attento ai minimi particolari.

La Ternana di Lucarelli ricorda la Reggina di Toscano: attenta a ogni particolare, affamata, capace di vincere anche le partite sporche. Uno spettacolo che ha permesso di dimenticare momenti nerissimi, come quello di Sandro Pochesci che ebbe addirittura la possibilità di guidare la squadra in Serie B e non a caso fu quella la stagione della retrocessione (l’ennesimo esonero, De Canio subentrò e le cose non migliorarono ma la squadra già era in fondo alla classifica). Oppure come quello di Fabio Gallo che non aveva avuto con la squadra la leadership che deve avere un allenatore. Ora Lucarelli ha permesso di spazzare via il passato, è lui il re di Terni.

Foto: Twitter Ternana