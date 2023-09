Lucarelli: “Prima le regole del calcio erano chiare. Con il Var c’è stato l’ingresso della supercazzola”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha così parlato delle recenti polemiche arbitrali: “Quando ho visto il c’era al VAR mi sono preoccupato visti i precedenti. Il calcio ha 17 regole. Queste secondo me fino a prima dell’avvento del VAR erano molto chiare per tutti. Oggi con l’ingresso della VAR c’è stato l’ingresso della Supercazzola. È venuto qua La Penna a fare l’incontro. Il caso vuole che il mio secondo Vanigli chiedendo un parere su un fallo simile a quello del rigore dato al Sudtirol ci ha detto che se il pallone cambia direzione non è mai rigore. Dopo tre giorni danno rigore. Noi facciamo fatica a stare al passo con le continue evoluzioni delle interpretazioni. Non protestiamo per ignoranza. Perché non gli stiamo dietro. Non si capisce più quando l’arbitro interviene. Io vedo che quando segna un gol la Ternana vanno a rivedere anche le immagini del nostro arrivo con il pullman. Paradossalmente meglio l’errore umano. Così la gente tra quanto si romperà le scatole definitivamente? Il VAR con poche interpretazioni sarebbe stato utile a tutti. Così no”.

Foto: Instagram Lucarelli