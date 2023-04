Lucarelli: “Mi sento lo scemo del villaggio, entro in silenzio stampa”

Intervenuto ai microfoni di AM Terni Television, il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-o contro il Brescia: “Se siamo da TSO? Ne dico tante, da oggi entro in silenzio stampa. Quando non vengo ascoltato da più parti significa che non incido. Ho sentito parlare di playoff e cessione della società, non vengo ascoltato così preferisco isolarmi fino alla fine del campionato, prima che la Ternana non raggiunga la salvezza di cui ne parlo solo io”.

Poi ha proseguito: “Mi dispiace per i tifosi, mi troveranno al campo se chiederanno spiegazioni. Da un po’ di tempo dico che bisogna guardarsi dietro, che puntiamo alla salvezza ma sono da solo, sembro essere l’unico a vedere dei pericoli. Quando mi sento lo scemo del villaggio mi faccio da parte, non commento nemmeno la partita di oggi. Continuo a sentir parlare di Serie A, play off che dobbiamo dominare, ma basta poco per inibire la squadra”.

Foto: Instagram Lucarelli