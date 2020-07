Lucarelli: “Ho aspettato la nuova società del Catania. Nelle prossime ore potrei fare delle valutazioni”

Nuova proprietà per il Catania ma resta ancora in dubbio il futuro per il tecnico Cristiano Lucarelli. L’ex centravanti di Livorno e Napoli ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Inutile ribadire che mi lega un rapporto con il Catania che va al di là di accordi e lavoro. C’è qualcosa in più che ha permesso al gruppo di affrontare e superare tante difficoltà. Ho aspettato un cenno della nuova società. Logico che nelle prossime ore possa anche guardarmi attorno visto che fino a oggi non l’ho mai fatto”.

Foto: Profilo Twitter Catania