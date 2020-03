Lucarelli: “Difficile ora parlare di calcio. La situazione sta sfuggendo di mano”

Dopo la sconfitta con la Spal, ha parlato ai microfoni di Dazn il club manager del Parma: “Abbiamo giocato in un clima surreale – ha detto Alessandro Lucarelli – Parlare di calcio oggi è difficile. Per l’ennesima volta è stata data dimostrazione che la situazione sta sfuggendo di mano e non si riesce a tenere una linea coerente in base al decreto del Governo di questa mattina che regolava per i professionisti la possibilità di allenarsi e giocare a porte chiuse. I calciatori sapevano che avremmo giocato, poi è stata fatta confusione prima con Tommasi e poi lo stesso Spadafora. Dispiace stia sfuggendo la situazione di mano e la sensazione è che si navighi a vista”.

Foto: website Parma