Lucarelli: “Voglio portare la Ternana in Serie A. La lettera d’intenti con Bandecchi rafforza la mia posizione”

Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha tenuto in giornata una conferenza stampa. L’ex Livorno ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato negli scorsi giorni a firmare la lettera d’intenti voluta a tutti i costi dal presidente Bandecchi: “La sensazione è che ci si sia soffermati sulla forma più che sulla sostanza. Questa lettera è una sottoscrizione di progettualità, che è un bene visto che altrove ci sono tecnici che pagano per allenare. Una volta presa visione della lettera abbiamo sistemato alcune cose e voglio sottolineare che non ci sono obblighi, non c’è nulla che mi obblighi a fare qualcosa e non devo dare spiegazioni. Non è una lettera che mi sminuisce, anzi, rafforza la mia posizione e le ambizioni del presidente. C’è la voglia e la condivisione di fare qualcosa di importante, voglio portare la Ternana in Serie A anche se non so quanti anni ci vorranno. Il presidente ha detto che vuole la serie A l’anno prossimo? Alla fine ci siamo trovati su un obiettivo da coltivare. L’anno prossimo ci saranno 12 squadre a coltivare lo stesso sogno. I moduli obbligatori da utilizzare? Il 3-5-2 ci ha dato dei risultati, ma non è un modulo che si sposa con i nostri giocatori. Ripartiremo col 4-2-3-1, ma nessuno mi vieta di usare un altro modulo in caso di emergenza”.

FOTO: Twitter Ternana