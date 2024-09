Luca Toni sulla Juventus: “Vlahovic può segnare 30 gol quest’anno. Il serbo e Koop possono fare uno la fortuna dell’altro”

In un’intervista concessa allaGazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Juve, Roma e Fiorentina, tra le altre, Luca Toni, ha parlato così di Dusan Vlahovic e della sua annata con i bianconeri: “Vlahovic ama la maglia della Juve e non vedo tanti attaccanti con le sue potenzialità in giro: se continua a far bene, io ci punterei anche per il futuro. Motta coinvolge molto il centravanti nel gioco e questo aspetto può solo fare bene a Dusan, che ha la possibilità di completarsi. Un killer d’area, Vlahovic, lo è sempre stato e sono convinto che i suoi gol li realizzerà sempre. Siamo soltanto all’inizio, ma i segnali sono incoraggianti anche da questo punto di vista: ha realizzato due gol, ma ha avuto occasioni e con meno sfortuna ne avrebbe potuti segnare qualcuno in più. La Juventus giocherà tante partite partecipando a cinque competizioni: sì, sono convinto che Dusan possa anche arrivare a quota 30 gol. Koopmeiners e Vlahovic possono fare uno la fortuna dell’altro”. Douglas Luiz? “Abbiamo capito tutti, anche noi che siamo fuori, che Thiago Motta non guarda al nome che c’è scritto sulla maglietta, ma a quello che vede durante gli allenamenti. Se il giocatore lo capisce, è un vantaggio per tutti. Soprattutto perché le qualità e lo spessore internazionale di Douglas Luiz non sono in dubbio”.

Foto: Instagram Luca Toni