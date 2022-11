Luca Toni: “La Juventus deve trovare continuità anche nelle ultime due partite prima della sosta se vuole rimanere nella corsa scudetto”

Il bomber Luca Toni, che è passato nella sua carriera anche per le file della vecchia signora. Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione della Serie A e della Juventus, soffermandosi sulla partita al Bentegodi contro l’Hellas Verona di stasera: “La vittoria contro i nerazzurri è un successo importante, anche perché l’Inter partiva favorita sulla carta. Ma sarà vera guarigione soltanto se i bianconeri riusciranno a trovare continuità vincendo anche le ultime due partite prima della sosta per il Mondiale: adesso il Verona e domenica la Lazio. Poi a gennaio, con tutti i rientri per la Juve inizierà un nuovo campionato, e sono sicuro che si possa finalmente divertire. Rimontare non è facile con questo Napoli che è una macchina perfetta. Contro il Verona? Mi aspetto una partita fisica al Bentegodi. Tanto la Juventus quanto il Verona hanno bisogno di fare punti”.

Foto: Instagram personale