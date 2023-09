Luca Ranieri, dall’ultima fila alla meritata gloria

Il calcio è bello perché spesso esalta la meritocrazia. E anche la perseveranza di chi non si arrende alle critiche o alle sentenze spesso prevenute. Prendiamo il caso di Luca Ranieri, andando oltre la doppietta di ieri in Conference League, autentico lusso per un difensore centrale. Prendiamo la sua storia: considerato il quarto centrale difensivo della Fiorentina, spesso sul mercato, ritenuto non un intoccabile, è riuscito a risalire qualsiasi corrente e a imporsi come un titolare. E titolare lo è diventato, quando fino a poche sessioni di mercato fa l’idea era sempre quella di trovargli una soluzione o una sistemazione. E in giro per l’Italia qualcuno ha fatto spallucce, quasi come se non lo ritenesse un rinforzo all’altezza. Ranieri non ci ha fatto caso, è andato avanti per la sua strada, la Fiorentina gli ha dato fiducia e lo ha tolto dal mercato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: stiamo parlando di un classe 1999 con le sue legittime ambizioni esaudite. E con le luci della ribalta che si sono (meritatamente) accese.

Foto: Instagram Fiorentina