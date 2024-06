Luca Percassi: “Ringrazio la FIGC per aver approvato una norma a tutela del settore giovanile”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha toccato un argomento particolare nel corso di un’intervista a Sky. “Noi partiamo dal settore giovanile per fare un percorso di formazione sui nostri ragazzi e portarne il più possibile in prima squadra. L’Under 23 ha consentito un ulteriore step all’interno di un campionato molto bello. Ringrazio la FIGC che la settimana scorsa ha approvato una norma a tutela del settore giovanile. La nostra speranza è anche il Ministro Abodi si renda conto di quanto è importante tutelare il settore giovanile. La protezione del lavoro è fondamentale perché le squadre possano continuare a investire e non essere saccheggiate”.

Foto: Twitter Atalanta