Luca Pellegrini per Spinazzola: un grande gioco di plusvalenze. Entro il 30 giugno…

Luca Pellegrini nel mirino della Juve da quasi tre settimane, come già svelato, ormai non è una sorpresa. Leonardo Spinazzola la soluzione giusta per la fascia sinistra della Roma. Un’operazione decollata e ormai a un passo dalla conclusione. Una convenienza tecnica ma anche un gioco di plusvalenze, da realizzare entro il 30 giugno, Affare in dirittura, scambio conveniente a entrambi i club, conguaglio a favore della Juve. Come raccontato anche ieri sera, Pellegrini è un investimento importante per la Juve, essendo un ragazzo del ’99 di grande qualità. La Roma risolve con Spinazzola il problema della fascia sinistra e realizza una plusvalenza prima del 30 giugno, dopo il no (definitivo?) di Gerson al Genoa e la decisione di El Shaarawy di non accettare la proposta cinese.

Foto Twitter Roma